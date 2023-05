AZ-trainer Jansen: 'Halve finale van Conference League mooi, maar eerst Ajax'

AZ is bezig aan een ijzersterk seizoen. De ploeg van Pascal Jansen speelt zaterdagavond tegen Ajax in een rechtstreeks duel om de derde plek in de eredivisie en speelt komende week in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. "Het zijn mooie tijden voor de club, maar aan de andere kant is het zaak dat je de focus erbij houdt en focust op de dingen die op het programma staan", zegt Jansen vrijdag op de persconferentie. "Het is mooi dat we in de halve finale van de Conference League staan, maar dat is nu nog niet aan de orde. Eerst Ajax." Ook andere teams van AZ presteren goed. Vorige maand won het onder-19 team uit Alkmaar de Youth League, waarin het achtereenvolgens van FC Barcelona, Real Madrid, Sporting en Hadjuk Split won. Tegen de Kroaten werd het in de finale maar liefst 5-0.

Verschillende spelers van het eerste team vlogen op en neer naar Zwitserland om met het jeugdteam mee te spelen. Daaronder Wouter Goes, die al weken indruk maakt in de hoofdmacht van AZ, en Mexx Meerdink. "Het is heel bijzonder voor die gasten. In het weekend van de wedstrijd tegen RKC vertrok Goes op vrijdag naar Geneve voor de halve finale, en Mexx was er zondag nog bij. Hij ging met problemen van het veld maar speelde op maandag de finale en scoorde twee keer."

"Bijna een sprookje zou je zeggen, maar het is uitermate knap van deze jonge gasten dat ze hun focus op deze manier kunnen verdelen. Ik merk er op het trainingsveld helemaal niets van, ze zijn erbij als ze bij ons zijn. Ze zijn een fantastisch voorbeeld op het moment dat ze bij onder-19 aanwezig waren." Nog zicht op tweede plek Het gezegde dat de laatste wedstrijden van het seizoen allemaal finales zijn mag dan een cliché zijn, voor AZ gaat de vergelijking wel op. De ploeg staat op dit moment vierde, maar de derde plaats is dus binnen handbereik. Zelfs PSV is nog in zicht en de tweede plek zou voorrondes in de Champions League betekenen. "Het zijn nog vier belangrijke potten die we in de eredivisie spelen. We beginnen met Ajax. Er zit veel lading op deze partij. In deze fase van het seizoen hoop je dat dit soort wedstrijden nog gespeeld worden. We gaan er van genieten en met alles wat we in ons hebben proberen om Ajax te verslaan. Trots op Slot Arne Slot kan dit weekend met Feyenoord de landstitel pakken. Jansen werkte als assistent onder Slot, voordat hij begin 2020 het team overnam. Hij kijkt met 'gepaste trots' naar de prestaties van zijn voormalig collega. "Ze hebben het meest constant gepresteerd en het gaat mogelijk dit weekend al gebeuren. Anders daarna. Ze hebben het goed gedaan. Ze hebben het nog niet binnen, maar ik verwacht dat ze het voor elkaar krijgen. Arne heeft er de nodige energie en kwaliteit in gestoken om het op deze manier voor elkaar te krijgen."