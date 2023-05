Slot weet hoe hij zich van de kampioensgekte afsluit: 'Netflix opzetten'

Feyenoord-trainer Arne Slot beseft dat het voor zijn spelers eigenlijk onmogelijk is zich te onttrekken aan de oplopende kampioenskoorts in Rotterdam. Op bezoek bij Excelsior kan Feyenoord - als PSV zaterdag punten laat liggen tegen Sparta - zondag de eerste landstitel sinds 2017 veiligstellen. In aanloop naar de Conference League-finale van twee jaar geleden had Slot een trainingskamp in Oostenrijk belegd, ver weg van de emotie in eigen stad. Dat zat er voor de mogelijke kampioenswedstrijd niet in.

Trauner ziek Voor het duel met Excelsior kan Slot op het middenveld beschikken over Quinten Timber, die lang geblesseerd was. Gernot Trauner is er niet bij: de Oostenrijker is ziek.

En dus had Slot al wel gemerkt dat het schier onmogelijk is je echt af te sluiten voor de titelgekte. "Dat kan eigenlijk niet. Mijn tip voor de spelers: als er praatprogramma's over voetbal zijn, zet lekker Netflix op. Of kijk een voetbalwedstrijd." Dat had hij zelf ook woensdagavond gedaan. Slot had naar de kampioenswedstrijd van Napoli gekeken, hoewel hij dat door het akkefietje na het duel met AS Roma met José Mourinho, die hem had toegebeten dat hij niet naar Napoli maar naar Roma had moeten kijken, niet hardop wilde zeggen. "Ik zal maar niet zeggen welke ik gister gekeken heb", grapte Slot. "Anders krijg ik daar misschien kritiek op. Brighton - Manchester United was ook heel leuk."

Blij met Zerrouki Slot ging ook in op de transfer van Ramiz Zerrouki, die na een lange soap in de zomer naar Feyenoord zal komen. Slot was daar heel blij mee, ook omdat Feyenoord op het middenveld volgens hem dun is bezet.

Arne Slot is dolblij met de komst van Ramiz Zerrouki, die na een lange transfersoap overkomt van FC Twente. - NOS

"Hij bewaakt achter de bal de balans en pakt veel ballen af, én geeft vorm aan de opbouw", aldus Slot. "Daarbij is het een winnaar en een goede persoonlijkheid. Daarom waren we ook niet de enige die hem wilde hebben." Kuijt op bezoek Slot vertelde over het bezoek van Dirk Kuijt op het trainingsveld van Feyenoord van afgelopen week. Het was volgens de trainer een afspraak die al langer vaststond. "Dirk werd vervelend genoeg ontslagen. Ik heb hem daarna gevraagd of hij het leuk vond om een paar dagen mee te lopen, omdat ik vind dat Dirk ontzettend veel voor Feyenoord heeft betekend", zegt Slot. In onderstaande video gaat Slot wat dieper in op tegenstander Excelsior én vertelt hij over een padelbaan, die bij titelwinst misschien wel op Varkenoord zal worden gebouwd:

Feyenoord-trainer Arne Slot over de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Excelsior. - NOS

"Ik heb gemerkt dat Dirk een heel bevlogen trainer is", aldus Slot. "Ik hoop en verwacht dat hij dit de komende jaren ergens gaat laten zien, dat hij als trainer dezelfde succes als spelers kan boeken." In maart kreeg ook oud-speler Danny Buijs van Slot de mogelijkheid om een paar dagen mee te lopen.