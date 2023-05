Vollering imponeert ook in Vuelta Femenina en grijpt macht in eerste bergrit

Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Vuelta Femenina. De sterkste renster van het voorjaar was in de eerste bergetappe in Spanje ook duidelijk de beste op de slotklim. Annemiek van Vleuten kon lang mee, maar moest haar jongere landgenote in de laatste meters toch laten gaan.

Vollering nam de rode leiderstrui over van Marianne Vos, die te veel tijd verloor op de beklimmingen.

Eerste bergrit

Na vier relatief vlakke etappes was het woord op de vijfde dag aan de klassementsrensters, want in de zware bergrit van 129 kilometer lag de finish op de top van een lastige klim van vijf kilometer.

Na 42 kilometer kregen de rensters de eerste echte berg van deze Vuelta voor hun kiezen, de Puerto de Navafria (11,5 kilometer tegen 5,8% gemiddeld). Halverwege de klim moest rodetruidrager Vos het al flink uitgedunde peloton laten gaan.

Een groep van ruim twintig rensters bleef over, met daarin bijna alle klassementsrensters. Annemiek van Vleuten (Movistar), Demi Vollering (SD Worx), Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Loes Adegeest (FDJ), Esmee Peperkamp en Elise Uijen (Team DSM) vormden de Nederlandse vertegenwoordiging.