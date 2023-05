Bevrijdingsfestivals Groningen en Zwolle tijdelijk stilgelegd vanwege slecht weer

Het Bevrijdingsfestival in Groningen is ontruimd vanwege de onweersbuien die worden verwacht. Alle bezoekers werden door de organisatie van het veld gestuurd. "Wij zullen zo spoedig mogelijk het programma hervatten, want achter de wolken schijnt de zon, maar er komen wel hele donkere wolken aan op dit moment", aldus de organisator tegen RTV Noord.

Bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle is het programma na een korte onderbreking weer hervat. Daar werd het terrein ook ontruimd vanwege onweer, maar na korte tijd gingen de poorten weer open.

Assen

Het festival in Assen heeft bezoekers opgeroepen om nu niet te komen, maar het onweer af te wachten. "Het is nu nog mooi weer", zegt voorzitter Gert Boes tegen RTV Drenthe. "Maar er dreigt onweer aan te komen. We adviseren iedereen om thuis te blijven en af te wachten tot de bui voorbij is. En kom daarna naar het festival, want er staat nog veel moois op het programma."

Volgens Boes zijn er 5000 mensen op het terrein. "Het is nog geen afgelasting, houd onze sociale media in de gaten. Rond 15.30 uur gaat het regenen en komt er een onweersbui voorbij. Dat is te gevaarlijk hier. We doen even kalm aan", zegt hij tegen de regionale omroep.