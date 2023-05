Bevrijdingsfestivals Groningen, Assen en Zwolle tijdelijk stilgelegd vanwege slecht weer

Het slechte weer leidt tot problemen op de Bevrijdingsfestivals in het noordoosten van Nederland. Zo zijn de festivalterreinen in Groningen en Assen ontruimd vanwege onweersbuien die worden verwacht. Ook het festival in Zwolle lag enige tijd stil.

Ook in Assen heeft de organisatie het zekere voor het onzekere genomen. De weerssituatie is te gevaarlijk om duizenden mensen op het terrein te hebben, zegt organisator Ger Boes tegen RTV Drenthe.

"Alle wegen zijn afgesloten in het buitengebied, dus er komt niemand meer op", aldus Boes. "We sluiten alles. Het risico kunnen we niet nemen." Hij benadrukt dat het festival niet is afgelast: als de buien voorbij zijn, moet het evenement verdergaan. "Hou de socials en RTV Drenthe in de gaten."

Zwolle

In Zwolle werd het festivalterrein eerder vanmiddag eveneens ontruimd naar aanleiding van een grote onweersbui. Na ongeveer een half uur gingen de poorten weer open en werd het programma hervat met een optreden van Sef & het El Salvador Ensemble, meldt RTV Oost.

Bezoekers in Zwolle moesten het terrein verlaten: