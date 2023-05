Spanningen in noordoosten India: 20.000 mensen overgebracht naar kampen

In het noordoosten van India zijn 20.000 mensen naar kampen overgebracht om verdere escalatie van etnisch geweld te voorkomen. Daar staan ze onder bescherming van het leger.

Deze week zijn de spanningen flink opgelopen in Manipur, een afgelegen deelstaat die grenst aan Myanmar. Volgens lokale media zijn er bij de onlusten zeker elf doden gevallen. Minstens twintig mensen zijn gewond geraakt. De Indiase regering heeft honderden militairen naar het gebied gestuurd om de onrust de kop in te drukken.

De deelstaatregering van Manipur besloot in een deel van de regio de toegang tot mobiel internet voor vijf dagen af te sluiten om te voorkomen dat de onlusten via sociale media worden aangewakkerd. Ook geldt op meerdere plaatsen een avondklok.

Voorkeursposities

De spanningen draaien om de Meitei-gemeenschap. Dat is de grootste etnische groep in de staat, die het hindoeïsme als belangrijkste religie heeft. De gemeenschap woont in de vallei en staat tegenover een kleine dertig stammen die in de heuvels wonen.

Leden van het Meitei-volk eisen al jaren dat ze ook worden erkend als stam. Daarmee zouden leden van die gemeenschap makkelijker toegang krijgen tot gezondheidszorg, universiteiten en overheidsbanen.

Voor stammen zijn door de overheid meer plekken gereserveerd om de ongelijkheid tegen te gaan. De stammen in de heuvels vrezen dat zij daar de dupe van zullen worden. Zij zeggen dat de Meitei-gemeenschap de dominante meerderheid vormt en die extra gereserveerde plekken niet nodig heeft.

Het conflict sluimert al langer en escaleerde afgelopen week. Een protestmars tegen de erkenning van de Meitei als stam liep woensdag uit op rellen. Op beelden van lokale televisiestations was te zien dat autobanden, voertuigen en gebouwen in brand werden gestoken.

Avondklok

Voormalig olympisch bokser Mary Kom, afkomstig van Manipur, noemde de situatie "zeer slecht", meldt CNN. "Ik roep de federale regering en de deelstaatregering vanuit de grond van mijn hart op om de veiligheid van iedereen te garanderen."

Volgens de hoogste politiefunctionaris van Manipur verbetert de situatie langzamerhand, maar is die nog niet onder controle.