A2-tunnel in Maastricht enige tijd dicht door autobrand

De Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 in Maastricht is enige tijd afgesloten geweest na een autobrand in de bovenste buis. Die was daardoor zo'n twee uur gestremd.

Het voertuig vloog rond 11.00 uur in brand in noordelijke richting van de 2,5 kilometer lange tunnel, schrijft 1Limburg. Het is niet duidelijk of het om een elektrische auto ging. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand was enige tijd later geblust en de auto is weggesleept. Rijkswaterstaat heeft de tunnelbuis waar de auto in brand vloog onderzocht op schade. Inmiddels zijn alle tunnelbuizen van de tweelaags-tunnel weer open, meldt een woordvoerder.

Door de afsluiting ontstonden flinke files. Vanuit de richting Luik stond er zo'n tien kilometer en vanuit het noorden stond het vast over zo'n acht kilometer.