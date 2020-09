Tiener stunt bij grandslamdebuut, weer pijnlijke nederlaag Mladenovic

Kristina Mladenovic is opnieuw op pijnlijke wijze uitgeschakeld op een grandslamtoernooi. De Française boog in Parijs voor Laura Siegemund: 5-7, 3-6.

Brady haalde eerder deze maand de halve finales op de US Open , maar verloor in Parijs met 4-6, 6-3, 7-9 van de Deense grandslamdebutante.

Mladenovic verloor haar vorige partij, in de tweede ronde van de US Open, na een 6-1, 5-1 voorsprong en vier gemiste matchpoints van Varvara Gratsjeva. De Française stond ditmaal in de eerste set met 5-1 voor, maar liet maar liefst zeven setpoints onbenut, verloor de set en later ook de partij.

Mladenovic gaf na afloop de arbitrage de schuld. "Iedereen behalve de umpire heeft gezien dat Siegemund op setpunt een bal sloeg die twee keer gestuiterd had. Maar zij is nu door en ik niet."

Plísková met pijn en moeite langs Egyptische

Karolína Plísková is met pijn en moeite doorgedrongen tot de tweede ronde. De Tsjechische, als tweede geplaatst in Parijs, won met 6-7 (9), 6-2, 6-4 van Mayar Sherif.