Tiener stunt bij grandslamdebuut, Plísková met moeite door in Parijs

Karolína Plísková is met pijn en moeite doorgedrongen tot de tweede ronde. De Tsjechische, als tweede geplaatst in Parijs, won met 6-7 (9), 6-2, 6-4 van Mayar Sherif.

Tauson, die vorig jaar de Australian Open bij de junioren won, imponeerde met 48 winners en bleef ijzig kalm in de spannende slotfase. Ze overleefde op 5-6 twee matchpoints, miste er zelf drie op 7-6, maar sloeg op 8-7 alsnog toe, nadat ze nog een breakpoint had overleefd.

Brady haalde eerder deze maand de halve finales op de US Open , maar verloor in Parijs met 4-6, 6-3, 7-9 van de Deense grandslamdebutante.

De 17-jarige qualifier Clara Tauson heeft op Roland Garros voor een enorme stunt gezorgd door in de eerste ronde de Amerikaanse Jennifer Brady, de nummer 25 van de wereldranglijst, uit te schakelen.

De 24-jarige Sherif schreef deze week historie door in de kwalificaties als eerste Egyptische vrouw een wedstrijd op een grandslamtoernooi te winnen. De nummer 172 van de wereld speelde met lef en maakte het Plísková lastig met zware topspinballen en lepe dropshots.

De Tsjechische reeg in de eerste set de fouten aaneen en miste daarin ook nog eens acht setpunten. Ze maakte daarna iets minder fouten, won simpel de tweede set en sloeg in de spannende derde set op 3-3 op haar zevende breekkans toe.

Plísková treft nu Jelena Ostapenko, die met 6-2, 6-1 van Madison Brengle won. De Letse schreef Roland Garros in 2017 op haar naam, maar verloor daarna twee keer in de eerste ronde in Parijs.