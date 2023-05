DNB waarschuwt voor wisselen met buitenlandse muntstukken

De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt voor buitenlandse munten die veel lijken op euromunten, nadat de bank een aantal meldingen heeft ontvangen van Nederlanders die buitenlands wisselgeld kregen. DNB adviseert daarom om bij het krijgen van wisselgeld goed te kijken of er daadwerkelijk euromuntstukken worden gegeven.

Een voorbeeld van een verwarrende munt is de Turkse 1 liramunt, die erg lijkt op een 2-euromunt. De twee hebben allebei dezelfde contrasterende kleuren en zijn ongeveer even groot, maar de waarde verschilt enorm. De Turkse liramunt is namelijk minder dan 5 eurocent waard.

Hieronder zijn de liramunten naast hun 'dubbelgangers' te zien: