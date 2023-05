Inez Weski voorlopig geschorst als advocaat

Inez Weski is voorlopig geschorst als advocaat, zo heeft de Rotterdamse deken besloten. Weski kan momenteel niet haar taken uitvoeren, omdat ze sinds twee weken vastzit op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op de internationale drugshandel en witwassen.

Volgens de deken gaat het niet om een strafmaatregel. Dat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als blijkt dat Weski onschuldig is.

Gisteren werd bekend dat Weski nog zeker 30 dagen langer vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en Ridouan Taghi, die vastzit in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ze zou daarmee haar positie als advocaat hebben misbruikt. Na haar aanhouding maakte Weski via haar advocaten bekend dat ze de verdediging van Taghi neerlegt.

Afgelopen weekend schreef Het Parool dat Weski onder druk was gezet door familieleden van Taghi om als doorgeefluik te fungeren. Volgens RTL Nieuws onderzoekt de politie of Weski berichten doorspeelde tussen Taghi en Raffaele Imperiale, een kopstuk van de Italiaanse maffia.