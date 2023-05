Vanavond op tv: Asielopvang gat in de markt • Wanneer einde aan inflatie? • Toekomst Britse monarchie

Asielopvang is gat in de markt Vorige week werd bekend dat er duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig zijn. Maar ook de crisisnoodopvang barst inmiddels uit z'n voegen. De kosten daarvan lopen per veiligheidsregio aardig op. Want de asielzoekersbranche blijkt voor veel bedrijven een gat in de markt.

Einde aan inflatie nog niet in zicht? De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente opnieuw, dit keer met een kwart procentpunt. De bank neemt de maatregel omdat de inflatie in Europa nog altijd te hoog wordt geacht. De bedoeling van de verhoging is dat de economie daarop afkoelt. Het kost dan bijvoorbeeld meer om geld te lenen, zowel voor investeringen als voor consumptie. We praten erover met onze huiseconoom Mathijs Bouman.