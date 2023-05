Woeste baas van Wagner-huurlingenleger: we trekken ons terug uit Bachmoet

De leider van het Russische Wagner-huurlingenleger zegt zijn troepen terug te trekken uit Bachmoet, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Woensdag worden de posities van de Wagner-commando's overgedragen aan het Russische leger, zegt een withete Jevgeni Prigozjin in een video. Hij is woedend op de Russische legerleiding, omdat hij vindt dat zijn troepen veel te weinig munitie krijgen.

"Mijn jongens zullen niet langer nutteloze en ongerechtvaardigde verliezen lijden in Bachmoet", zegt Prigozjin in de video, gericht aan de legerleiding. "Als u, vanwege uw kleinzielige jaloezie, het Russische volk de overwinning van de inname van Bachmoet niet wilt geven, dan is dat uw probleem."

Of Prigozjin het dit keer meent, is overigens niet duidelijk. Hij heeft in het verleden vaker in razernij gedreigd om zijn troepen terug te trekken, omdat zijn manschappen sneuvelen doordat er te weinig munitie wordt geleverd. Vorige week dreigde hij er ook al mee, maar die verklaring trok hij later weer in, omdat het naar eigen zeggen "een grap" was.