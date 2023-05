Servische president wil strenger wapenbeleid na schietpartijen

De Servische president Vucic wil het wapenbeleid flink aanscherpen. Op een persconferentie kondigde hij strengere maatregelen aan tegen wapenbezitters, na de twee aanslagen die in 48 uur tijd werden gepleegd.

Vannacht werden ten zuiden van hoofdstad Belgrado zeker acht mensen doodgeschoten. Een 21-jarige man werd daarvoor vanochtend opgepakt. Volgens de publieke zender RTS is ook zijn opa gearresteerd, bij wie hij vannacht schuilde. En woensdag schoot een jongen van 13 op een school acht medeleerlingen en een bewaker dood. Het was de eerste schietpartij op een school in de geschiedenis van het land.

President Vucic sprak het volk toe en maakte duidelijk dat hij met harde hand wil optreden. "We moeten vrij kunnen blijven leven, maar moeten een manier vinden om dit kwaad aan te pakken. Hoewel de dader nog jong is, zal hij het daglicht nooit meer zien."

Sinds de aanslag woensdag leven er vooral onder ouders grote zorgen, zei Vucic. Om hen gerust te stellen, worden er 1200 extra politieagenten ingezet op scholen. "We zullen, behalve een vaste bewaker, een politieagent op elke school hebben, in ieder geval de komende zes maanden."

Wapenbezit

Verder komen er strengere regels voor mensen die een wapen bezitten. "Iedere wapenbezitter wordt gescreend en veel van de wapens zullen afgepakt worden", bezwoer Vucic. "Het kleine aantal mensen dat zijn wapen mag houden, moet die screening elk halfjaar of jaar krijgen. Ze worden psychisch en medisch getest."

Inwoners die op dit moment een illegaal wapen bezitten, krijgen een maand de tijd om dat vrijwillig in te leveren, zonder consequenties. Wordt het wapen daarna gevonden, dan komen daar strenge straffen op te staan. Celstraffen bij illegaal wapenbezit of overtreden van de wapenwetgeving worden verhoogd met meerdere jaren.

'Doodstraf'

Vucic benoemt ook de politieke oppositie tegen deze maatregelen. Hij zegt hier pas na de rouwperiode op in te willen gaan. Veel collega-politici zijn volgens hem juist tegen het bemoeilijken van wapenbezit.

Ook zei hij de herinvoering van de doodstraf te hebben voorgelegd aan zijn ministers, maar die hebben dat afgewezen. "Ik was vroeger ook tegen de doodstraf, maar ik heb er bittere spijt van dat ik dat standpunt heb ingenomen."

Verder uitte Vucic veel kritiek op lokale media, die volgens hem misinformatie over de schietpartijen verspreiden. Hij drukt Serviërs op het hart niets te delen wat niet geverifieerd is door de overheid of grote nieuwskanalen.