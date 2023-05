Breuk met rapper Ye kost Adidas 400 miljoen euro omzet

De breuk met rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, heeft Adidas in het eerste kwartaal van dit jaar 400 miljoen euro aan omzet gekost. Het Duitse sportartikelenmerk verbrak eind oktober de samenwerking met de Amerikaanse rapper, nadat die op sociale media antisemitische berichten had geplaatst.

Voor Adidas had Ye de succesvolle schoenenlijn Yeezy opgezet. In het eerste kwartaal zonder deze sneakers zag Adidas in Noord-Amerika, China en Europa een omzet van honderden miljoenen verdampen, zo zei het bedrijf bij bekendmaking van de cijfers over deze periode.

"Het verlies van het merk Yeezy doet ons natuurlijk pijn", zei de in januari van concurrent Puma overgekomen ceo Bjørn Gulden in een toelichting. Uit de cijfers bleek verder dat Adidas na de breuk met Ye nog voor 1,2 miljard euro aan onverkochte Yeezy-sneakers in het magazijn heeft liggen.