Gezochte Pool aangehouden in Beverwijk

In een huis in Beverwijk is gisteren een 35-jarige Pool aangehouden. De man wordt in Polen verdacht van een moordpoging in 2009. Hij werd gearresteerd na een internationaal verzoek van de Poolse politie afgelopen september. Later tipten de Polen dat de man mogelijk in Nederland verbleef.

Het Openbaar Ministerie in Polen wil de man ook vervolgen voor diefstal, handel in grote hoeveelheden synthetische drugs, bedreiging en deelname aan de georganiseerde misdaad. De Pool kan daarvoor een celstraf van 25 jaar krijgen.

Bij de doorzoeking van het huis in Beverwijk heeft de politie ook een vuurwapen en een vals identiteitsbewijs gevonden. Het Nederlandse OM zet het proces in werking om de man overgeleverd te krijgen naar Polen.