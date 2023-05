Medewerkers autofabriek Nedcar weer aan het werk na wilde staking

Personeel van de Limburgse autofabriek VDL Nedcar is na twee dagen van wilde stakingen voorlopig weer aan de slag gegaan. De medewerkers hadden het werk neergelegd omdat ze een nieuw sociaal plan eisen.

Nu wordt er dus weer gewerkt, na een oproep van het bedrijf om de staking op te schorten tot in ieder geval het ultimatum van vakbond CNV. Dat loopt tot vanmiddag 12.00 uur.

Als er dan geen akkoord is tussen het CNV en de autofabriek over een sociaal plan, volgen maandag en dinsdag nieuwe acties. Bij vakbond FNV loopt het ultimatum tot morgenmiddag 12.00 uur, vanwege de stakingen bij de vakbond zelf.

Onzekere toekomst

De toekomst van de autofabriek in Zuid-Limburg is onzeker. Momenteel worden er Mini's gemaakt in opdracht van BMW, maar dat contract loopt tot 1 maart 2024. BMW heeft laten weten daarna geen auto's meer in Nederland te willen bouwen. Er zijn op dit moment ook geen andere merken die een deel van hun productie bij VDL Nedcar willen onderbrengen.

Medewerkers eisen daarom onder meer dat de ontslagvergoeding wordt verdubbeld. Bij het bedrijf werken zo'n 3800 mensen en het gemiddelde maandsalaris is 3500 euro bruto, meldt 1Limburg.

Wie tien jaar voor het bedrijf heeft gewerkt, zou in het voorstel van de autofabriek bij ontslag 20.000 euro meekrijgen, een stuk meer dan de wettelijk vereiste 12.000 euro. De bonden eisen zo'n 38.000 euro ontslagvergoeding voor iemand die tien jaar in dienst is geweest. Een andere eis is dat speciale afspraken worden gemaakt voor oudere medewerkers die een paar jaar voor hun pensioen zitten.

De staking van de afgelopen twee dagen was een wilde staking, op initiatief van de medewerkers zelf en dus niet van de vakbonden. VDL Nedcar heeft de medewerkers op deze stakingsdagen doorbetaald.