'Bromsnor' mag niet meer bij Schotse politie, agenten moeten zich scheren

Bebaarde agenten bij de politie in Schotland moeten met de scheerkwast aan de slag. Vanaf eind deze maand is voor een groot deel van het korps gezichtshaar uit den boze, meldt de BBC op basis van een intern bericht. Volgens de Britse omroep moeten daardoor honderden agenten voortaan zonder baard of snor door het leven.

Aanleiding voor het opvallende besluit is het gebruik van zogeheten FFP3-gezichtsmaskers. Die bescherming wordt gedragen bij onder meer branden, verkeersongevallen en chemische incidenten en werken het best als ze op een geschoren gezicht worden geplaatst, aldus de politie.

Religieuze redenen

Er gelden wel uitzonderingen voor mensen met een handicap en degenen die om religieuze, culturele of medische redenen hun baard niet afscheren. Voor die groepen wordt gekeken naar een ander type gezichtsmasker.

De Schotse politiefederatie, waar vrijwel alle agenten bij zijn aangesloten, zegt overspoeld te zijn met klachten over het nieuwe beleid. De BBC meldt dat vier politiemensen juridische stappen overwegen.

Bij de Schotse politie werken zo'n 17.000 agenten en 6000 kantoormedewerkers. Het is het grootste politiekorps van het Verenigd Koninkrijk, na dat van Londen. Daar zijn baarden en snorren wel toegestaan, op voorwaarde dat ze er niet onverzorgd uitzien.