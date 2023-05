Twente en Feyenoord bereiken nu wel akkoord over transfer Zerrouki

FC Twente en Feyenoord hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Ramiz Zerrouki komend seizoen naar de Rotterdamse club. Volgens Tubantia zou Feyenoord ongeveer 8 miljoen euro moeten betalen voor de middenvelder.

Feyenoord meldde zich in de afgelopen zomer voor het eerst voor Zerrouki en ook in de winterstop was er sprake van een transfer. Toen kwamen beide clubs niet tot een akkoord.

De 24-jarige Zerrouki, spelend op het middenveld, staat sinds 2016 onder contract bij Twente. Hij debuteerde in september 2020 en speelde tot dusver 91 competitiewedstrijden voor de Enschedese club .

De transfer van Zerrouki naar Feyenoord wordt later definitief afgerond.