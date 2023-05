Volksfeest in voetbalgek Napels met Maradona in gedachten: 'De hemel viert feest'

Een waar volksfeest barstte gisterenavond los in Napels, toen het laatste fluitsignaal had geklonken en Napoli de landstitel officieel binnen had. Overduidelijk was direct dat clublegende Maradona nog lang niet vergeten was. "Onze oudere supporters hebben Diego Maradona nog zien voetballen, maar daarna hebben ze 33 jaar moeten wachten.", jubelde een geëmotioneerde Napoli-coach Luciano Spalletti. "Ik heb ze altijd beloofd om het maximale uit deze selectie te halen. Dat is gelukkig aardig gelukt." Ook de ex-vrouw van Maradona, Claudia Villafane, liet van zich horen. Op Instagram deelde ze een foto van een blauwe lucht en de woorden "Napels kampioen van Italië" en "jullie vieren ongetwijfeld feest, de hemel viert ook feest", refererend aan de in 2020 overleden clublegende, die Napoli naar de eerste twee kampioenschappen leidde. Op de Instagram-pagina van Maradona werd eveneens een bericht geplaats om de landstitel te vieren. "Een nieuwe datum om te herinneren, een nieuwe impuls voor de stad, voor de mensen en voor de geschiedenis."

Voor het eerst sinds 1990 is Napoli weer kampioen. De stad met voetbal in de genen ontplofte en onze correspondent was erbij. - NOS

Dit kampioenschap kon, in tegenstelling tot die in 1987 en 1990, niet worden opgehangen aan één speler. Zo is Victor Osimhen de huidige topscorer van de Serie A en is Khvicha Kvaratskhelia de speler met de meeste assists achter zijn naam. "Ik ben blij voor alle Napoli-fans wereldwijd", zei Osimhen, die gisteren tegen Napoli het enige doelpunt van Napoli voor zijn rekening nam. "Niemand verdient de titel meer dan de Napolitanen, meer dan wij. Het maakte me echt niet uit wie er zou scoren, ik wilde gewoon de scudetto." "Ik zal voor de rest van mijn leven met plezier terugdenken naar dit moment. Als het seizoen klaar is, zal ik aan mijn verdere dromen gaan denken." Osimhen maakte er geen geheim van dat hij ooit in de Premier League zou willen spelen. Revanche Ook oud-spelers lieten van zich horen. "Dit is de revanche van de laatste paar keer, van degenen die nooit opgeven. Een fantastische groep die het kampioenschap verdiende", liet voormalig aanvoerder Lorenzo Insigne weten. "Ik ben met mijn hart dicht bij jullie."

Feestvierende Napoli-supporters met een muurschildering van Maradona op de achtergrond - Getty

Vanuit het ziekenhuis complimenteerde Silvio Berlusconi de kersverse landskampioen. "Een feestende stad, een stad die het verdiend heeft", valt te lezen op het Twitter-account van Berlusconi, die drie keer premier van Italië is geweest en enkele jaren eigenaar was van AC Milan. "De Napolitanen hebben het echt verdiend, we zijn allemaal met hen. En ik zeg ook uit het hart dat ik mezelf altijd heb beschouwd als een Napolitaan geboren in Milaan." De spelers vliegen vandaag terug naar Napels en zullen daar ongetwijfeld feestelijk worden onthaald.