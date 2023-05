Af en toe een flinke bui tijdens Bevrijdingsfestivals: 'Neem poncho maar mee'

Wie naar een Bevrijdingsfestival gaat, doet er goed aan om het weer extra in de gaten te houden. Aan het begin van de middag trekken er vanuit het zuiden buien over het land, soms met onweer, hagel en harde windstoten. Die stevige bui gooit niet overal roet in het eten.

Zo lijkt het volgens Weerplaza langs de kust wel droog te blijven, wat goed nieuws zou zijn voor de festivals in Haarlem, Den Haag en Vlissingen. Dat heeft te maken met de wind. Die waait uit het zuidwesten, waardoor het aan de kust een stuk koeler is dan verder landinwaarts. Warmte is een goede voedingsbodem voor buien, waardoor die vooral steden als Zwolle, Roermond, Wageningen of Den Bosch aan zullen doen.

Poncho

Daar kan het vanmiddag af en toe flink tekeergaan. "Het wordt niet alleen nat, het is ook oppassen met onweer, hagel en ook windstoten", zegt weerman Marco Verhoef. Vanwege de buien heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven voor het hele land, op de Waddeneilanden na. Later in de middag wordt het geleidelijk droog.

"Maar zo'n bui valt nooit overal tegelijk", zegt Verhoef er wel bij. "En dat betekent dat er tussendoor ook mooie momenten zijn." Zijn advies is dan ook duidelijk: "Neem de poncho maar mee."

De buien van vanochtend trekken vanuit het noorden weg, maar vanuit het zuiden doemen nieuwe buien op. Voor de actuele situatie kijk je hier.