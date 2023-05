Drukte en ticketprijzen schrikken reizigers bij Air France-KLM niet af

Hoewel Air France-KLM het eerste kwartaal met fors verlies heeft afgesloten, is de coronacrisis voor de luchtvaartmaatschappij definitief voorbij. Het Frans-Nederlandse bedrijf boekte in de eerste drie maanden van dit jaar een nettoverlies van 344 miljoen euro. Maar omdat de omzet vergeleken met een jaar geleden met liefst 40 procent steeg, ziet Air France-KLM het voor de rest van het jaar weer zonnig in.

"Je kunt zeker zeggen dat de coronacrisis voor ons voorbij is. Klanten zie je terugkomen. Mensen willen weer graag reizen", constateert KLM-topvrouw Marjan Rintel in het NOS Radio 1 Journaal. Vorige maand nam KLM al afscheid van de mogelijkheid om bij de overheid geld te lenen.

Over heel vorig jaar boekte Air France-KLM een flinke winst. Dat de vliegtuigmaatschappij in het eerste kwartaal weer in de rode cijfers zit, komt volgens Rintel omdat dit doorgaans "een luwe periode" is.

Vraag en aanbod

Gezien de stijging van de omzet hebben de problemen op Schiphol van vorig jaar en de flinke stijgingen van ticketprijzen reizigers klaarblijkelijk niet afgeschrikt. Rintel spreekt zelfs van "hogere opbrengsten per ticket" in een periode waarin de vliegwereld door capaciteitsproblemen vluchten moet annuleren. "Nog niet alle capaciteit is terug. Klanten willen graag weer reizen. En het is een kwestie van vraag en aanbod", stelt ze vast.

Niet alleen dochtermaatschappij Transavia, ook KLM zit volgens Rintel niet ruim in zijn jasje met vliegtuigen. "Ook wij hebben problemen met onderdelen en voldoende technici om alles te laten vliegen. Wij hebben ook vliegtuigen moeten huren." Daarnaast stegen de loonkosten bij Air France-KLM met ruim 30 procent in het eerste kwartaal.