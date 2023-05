Rabobank: prijzen stegen meer dan nodig, maar niet per se 'graaiflatie'

De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk was. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van Rabobank naar het stiekem opdrijven van de prijzen in tijden van crisis, zogenoemde 'graaiflatie'.

De economen van de bank berekenden dat de consumentenproducten vorig jaar 2,2 procent minder zouden zijn gestegen als de prijzen alleen waren verhoogd naar wat vanwege gestegen kosten stikt noodzakelijk was. "Bedrijven hebben vorig jaar veel meer winst gemaakt, maar consumenten gingen er in koopkracht op achteruit", vat econoom Stefan Groot in het NOS Radio 1 Journaal het gevoel over de graaiflatie samen.

Dit leidde de afgelopen maanden tot flinke stakingen om meer loon, zoals deze week nog in de distributiecentra van Albert Heijn.

'De grens is bereikt', zeiden Albert Heijn-medewerkers tegen Nieuwsuur: