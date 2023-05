Partij premier Sunak staat op fors verlies bij lokale verkiezingen in Engeland

De eerste resultaten van de lokale verkiezingen in Engeland vallen ongunstig uit voor de Conservatieve Partij van premier Sunak. In 230 van de 317 councils, vergelijkbaar met gemeenten, mochten Britten gisteren naar de stembus. Bij de verkiezingen worden ruim 8000 zetels verdeeld.

In ongeveer een kwart van de councils zijn de stemmen nu geteld. In die plaatsen is de Conservatieve Partij 144 zetels kwijtgeraakt. Die gingen vooral naar het sociaaldemocratische Labour, maar kleinere partijen als de Liberal Democrats en de Green Party kregen er eveneens zetels bij.

De uitslagen van de meeste councils komen pas in de loop van vandaag binnen. Premier Sunak vindt het nog te vroeg voor conclusies, maar zegt dat het "altijd teleurstellend is om hardwerkende raadsleden te verliezen". Volgens de Britse premier zijn de kiezers ook niet massaal gevallen voor de standpunten van Labour.

Verlies van duizend zetels

Op basis van de resultaten tot nu toe concluderen opiniepeilers dat de Conservatieven duizend zetels zouden kunnen verliezen, een derde van het totaal.

Regeringspartijen hebben het overigens vaak moeilijk bij deze tussentijdse verkiezingen. Bij de vorige lokale verkiezingen in 2019 verloren de Conservatieven 1300 zetels. De eerstkomende landelijke verkiezingen staan gepland voor eind volgend jaar.

Hoge inflatie

De lokale verkiezingen van gisteren waren de eerste sinds het aantreden van Sunak, die eind oktober premier werd na het bijzonder korte premierschap van Liz Truss en de schandalen rond Boris Johnson.

Sunak heeft het niet makkelijk door de hoge inflatie, de tegenvallende economische groei en de onrust in zijn partij. Drie weken geleden stapte vicepremier en minister van Justitie Raab op, na een rapport over wangedrag richting ambtenaren.

In Londen, Schotland en Wales is niet gestemd. Noord-Ierland gaat op 18 mei naar de stembus voor lokale verkiezingen.