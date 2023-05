Verstappen vecht met Pérez, De Vries met zichzelf en de middenmoot

Na vier grand prix-weekends lijken de kaarten in de Formule 1 al geschud. Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez gaan met elkaar strijden om de titel.

"Het is nog vroeg in het seizoen, maar duidelijk is dat het dit jaar tussen ons gaat. We hebben een goede en snelle auto, op dit moment de beste van het veld. De beste mag winnen", zegt Verstappen in Florida. Op het Miami International Autodrome is dit weekend de vijfde F1-race van het seizoen.

De Red Bull-coureurs zijn tot nu toe aan elkaar gewaagd. Verstappen zegevierde in Bahrein en Australië; Pérez in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. "Dat ik op twee stratencircuits won, is geen toeval. Ik hou wel van dat soort banen en ben er altijd op dreef", vertelt de Mexicaan. "Op een stratencircuit mag je geen fout maken. Je hebt daar veel zelfvertrouwen nodig en dat ligt me. Ik hou er wel van als een misser hard wordt afgestraft."

Verstappen benadrukt dat hij Pérez vooralsnog vooral beschouwt als teamplayer. "We zijn nu nog bezig samen de auto nog beter te maken. Natuurlijk willen we elkaar ook verslaan, maar de verstandhouding is goed." Pérez knikt. "We hebben veel respect voor elkaar. Veel meer dan de buitenwacht denkt."