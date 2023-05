Kökçü beleeft opmars sinds komst Slot: 'Was kapot na twee sprintjes'

Hij is enorm fit, geeft schwung aan Feyenoord en is bepalender dan ooit tevoren. Ruimte voor twijfel is er niet: Orkun Kökcü is dé man, de sterspeler bij de Rotterdammers dit seizoen. De aanvoerder kan met een landskampioenschap een kroon op een uitstekend seizoen zetten.

Kökçü (22) beleeft een opmars sinds de zomer van 2021. De eerste trainingen onder het bewind van trainer Arne Slot begonnen toen. De Turkse international had net een EK gespeeld, ging vakantie vieren en sloot later aan.

Allesbehalve fit. "Maar ik dacht dat ik het allemaal wel aankon", vertelde Kökçü een aantal weken geleden, vlak voor de return tegen AS Roma in de Europa League.

Neus op de feiten gedrukt

Die eerste training viel dus tegen. "Ik was helemaal kapot na twee sprintjes", keek de middenvelder er met een lach op terug. "De meeste jongens hadden al een aantal keer op het veld gestaan, dus ik werd wel even met m'n neus op de feiten gedrukt. Ik wil niks afdoen aan mijn vorige trainers, maar onder Slot was de intensiteit direct hoger."

En daar plukt Kökçü nu de vruchten van, want zeker dit seizoen lijkt de 22-jarige dribbelaar onvermoeibaar. "Aan het begin van mijn carrière was na ik na zeventig minuten helemaal leeg, maar nu wil ik nog een goaltje maken in de slotfase."