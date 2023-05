Wekdienst 5/5: Bevrijdingsdag • Festivals, Vrijheidsmaaltijden en 5 mei-concert

Goedemorgen! Het is vandaag Bevrijdingsdag en op verschillende plekken zijn evenementen georganiseerd. Eerst het weer: vanochtend valt in het noordoosten nog een bui. Daarna is het vrij zonnig en loopt de temperatuur op naar 17 tot 20 graden. In de middag ontstaan vooral in het midden en oosten stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor heeft het KNMI code geel afgegeven. Ook morgen enkele buien, maar ze zijn minder stevig. Het wordt dan 20 graden.

Het weer van vrijdag 5 mei - NOS / Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is Bevrijdingsdag. In Zwolle wordt het Vrijheidsvuur aangestoken bij het Bevrijdingsfestival. Ook premier Rutte is aanwezig.

In het Verenigd Koninkrijk maken ze zich klaar voor de kroningsceremonie van Koning Charles morgen.

Het oudste sociale netwerk, LinkedIn, bestaat vandaag 20 jaar.

Wat heb je gemist? In Servië heeft een schietpartij opnieuw veel levens gekost. Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en dertien gewonden gevallen, meldt de publieke zender RTS. Een schutter opende het vuur op willekeurige voorbijgangers met een automatisch wapen vanuit een auto in de stad Mladenovac. De politie zoekt naar een 21-jarige verdachte. Woensdag schoot een jongen van 13 op zijn school acht medeleerlingen en een bewaker dood. Ander nieuws uit de nacht: Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen door Britse veteraan Marie Scott (96): Met de burgemeester van Wageningen ontstak ze bij Hotel de Wereld even na middernacht het bevrijdingsvuur. Scott is de eerste vrouwelijke veteraan die het Bevrijdingsvuur ontsteekt bij Hotel de Wereld.

Eerste landstitel sinds 1990 (en Maradona) zorgt voor volksfeest in Napels: groot feest in Napels omdat voetbalclub voor het eerst in 33 jaar weer kampioen van Italië is geworden. Toen speelde Diego Maradona voor de club. Na de wedstrijd werd het veld bestormd en barstte in de stad een enorm feest los.

Brand in natuurgebied Paaskamp bij Assen: Het vuur was rond 03.00 uur onder controle. Volgens de brandweer is een gebied van zo'n 100 bij 300 meter verwoest.

En dan nog even dit: Bij de kroning van Koning Charles in het VK wordt een van de meest controversiële juwelen niet gebruikt: de befaamde Koh-i-Noor diamant. Met 106 karaat is het een van de grootste edelstenen op aarde en werd in het verleden gebruikt bij kroningen. Verschillende landen, waaronder India en Pakistan zien de diamant als hun cultureel erfgoed en eist dat het VK de edelsteen teruggeeft. Behalve edelstenen is er ook een andere steen die zaterdag een rol speelt. Hoe dat zit zie je in deze video:

Alle Engelse en Britse vorsten zijn sinds de 14e eeuw zittend op de 'stone of scone' gekroond. Onduidelijk is of de oorspronkelijke steen zaterdag wel onder de troon ligt van Koning Charles. Of ligt de echte steen toch in deze pub in Glasgow? - NOS