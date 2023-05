'Stakingen kosten Albert Heijn tientallen miljoenen euro's'

Albert Heijn is zo'n 35 tot 45 miljoen euro omzet misgelopen door de stakingen bij de vijf distributiecentra. Dat heeft databureau Hiiper berekend op verzoek van de NOS. Het bureau vergeleek de omzet van de supermarkt in de laatste zeven dagen van de stakingen met die een week daarvoor.

Op basis van het gemiddelde van de onderzochte dagen zag Hiiper een daling van het marktaandeel van Albert Heijn. Minder mensen deden daar afgelopen week hun boodschappen, ook gaven ze minder geld uit. Joep Smeets van Hiiper: "Normaal gaat het om zo'n 19 euro per mandje, dat bedrag zie je in die zeven dagen teruglopen."

"Nu is niet elke week hetzelfde qua omzet, zeker in een atypische week vanwege Koningsdag, maar de omzetdaling is relatief ten opzichte van de concurrentie. En de gemiddelde fluctuaties in de supermarkt zijn op weekbasis niet zo groot. Bij dit soort bedragen heeft dat een grote impact."

Grootste klantendaling in noordoosten

Volgens het bureau zet Albert Heijn gemiddeld 350 miljoen euro per week om. "We zien dat daar 12 procent van is weggevallen in de afgelopen zeven dagen." Niet elke dag heeft dezelfde omzet: Smeets wijst erop dat in het weekend veel meer omzet is dan doordeweeks.

Sinds zondag 23 april hebben medewerkers van de distributiecentra gestaakt. Tien dagen lang werden er minder tot geen producten naar de winkels gebracht en dat was landelijk te merken. Medewerkers staakten na een oproep van vakbonden FNV en CNV, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao waren vastgelopen.

Na enkele dagen bleken de tekorten in de AH-supermarkten in het noordoosten en zuidwesten van het land het grootst. Dat is dan ook te zien in de cijfers, zegt Smeets: "In de noordoostelijke provincies is het aantal klanten in de onderzochte periode met 10 procent gedaald." Albert Heijn heeft afgelopen week landelijk 7 procent minder klanten binnengehaald.

Andere supermarkt

Het data-analysebureau ziet dat klanten zich anders gedragen dan normaal door de vaak lege schappen. "Mensen moeten ergens hun eten halen, dus het is logisch om te bedenken dat ze naar een andere supermarkt zijn gegaan."

Volgens Hiiper lijken in het algemeen alle andere supermarkten hiervan te profiteren, "maar op het eerste gezicht lijken vooral service supermarkten als Plus en Coop het meest te profiteren."

Volgens marktonderzoeker NielsenIQ is het marktaandeel van Albert Heijn in Nederland ruim 35 procent. Nummer twee, Jumbo, zit op 21,5 procent. AH-moederbedrijf Ahold Delhaize had vorig jaar een omzet van 87 miljard euro.

Een woordvoerder van Albert Heijn laat weten "over dit soort zaken nooit uitspraken te doen". Volgende week praten Albert Heijn en de bonden weer over de nieuwe cao.