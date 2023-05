Opnieuw massamoord in Servië, verdachte aangehouden na klopjacht

Bij een aanslag ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker acht mensen doodgeschoten. Dertien mensen raakten gewond, meldt de publieke zender RTS. Na een urenlange klopjacht is volgens de omroep een verdachte aangehouden in de stad Kragujevac, zo'n 60 kilometer van waar de schietpartij plaatsvond.

De Servische minister van Binnenlandse Zaken sprak eerder van een terreurdaad. Het gaat om de tweede schietpartij met veel doden in het land in nog geen twee dagen tijd.

Volgens Servische media was een 21-jarige man gisteren betrokken bij een ruzie op een schoolplein. Hij zou vervolgens zijn teruggekomen met een kalasjnikov en vanuit een rijdende auto in drie dorpen bij de stad Mladenovac op willekeurige mensen hebben geschoten.

Ook melden Servische media dat in een huis van de verdachte meerdere wapens zijn gevonden. Hij zou ook al een strafblad hebben vanwege het overtreden van de wapenwet.

Maatregelen

Woensdag schoot een jongen van 13 op zijn school acht medeleerlingen en een bewaker dood. Naar aanleiding daarvan nam de regering enkele maatregelen, zoals het verlagen van de leeftijd waarop geweldplegers kunnen worden vervolgd van 14 naar 12 jaar.

Een dag na de massamoord op de school liepen de straten van Belgrado vol met mensen die bloemen wilden leggen of een kaarsje wilden branden voor de slachtoffers. Vanaf vandaag geldt er in Servië een periode van nationale rouw vanwege het bloedbad op de basisschool.

Hoewel er veel illegale wapens in het land in omloop zijn vanwege de oorlogen in de jaren 90, komen schietpartijen met veel doden zelden voor. De aanslag van afgelopen woensdag was de eerste massale schietpartij op een school in de geschiedenis van het land.