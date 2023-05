Servië neemt maatregelen om schietpartijen op school te voorkomen

De Servische regering neemt maatregelen om schietpartijen en ander geweld op scholen tegen te gaan. Dat gebeurt naar aanleiding van de schietpartij woensdag op een bassischool in de hoofdstad Belgrado, waarbij een 13-jarige jongen acht leerlingen en een bewaker doodschoot. Zes leerlingen en een leraar raakten gewond, twee leerlingen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De uitgifte van wapenvergunningen wordt voorlopig stopgezet. Het ministerie van Justitie bereidt daarnaast wetgeving voor waarmee degenen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd. Ook moet de leeftijd waarop daders kunnen worden vervolgd, worden verlaagd van 14 naar 12.

De 13-jarige schutter die woensdag het vuur opende op zijn school kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd. Wel wordt hij onderzocht in een psychiatrische kliniek. De vuurwapens die hij gebruikte waren van zijn vader en hij had de aanslag zorgvuldig voorbereid. Zo had hij een lijst met de medeleerlingen die hij wilde doden en had hij tekeningen gemaakt van de school.

Verder zet de regering een werkgroep op die zich gaat bezighouden met de veiligheid van kinderen op internet. Sommige sites zullen uit de lucht worden gehaald. Ook zal het binnen een maand mogelijk zijn voor scholen om kinderen te testen op drugs en alcohol.

Inwoners van Belgrado reageren bedroefd op de schietpartij: