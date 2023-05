Brand in natuurgebied Paaskamp bij Assen

In de buurt van Assen heeft een natuurbrand gewoed. Iets na middernacht stonden tientallen meters van natuurgebied Paaskamp in lichterlaaie. Het vuur was rond 03.00 uur onder controle.

Mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren dicht te doen en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur te bestrijden. Brandweerlieden legden zogenoemde stoplijnen aan. Daarbij spuiten ze een strook nat, zoals een wandelpad, zodat het vuur niet kan overslaan.

De rest van de nacht blijven er voor de zekerheid brandweerlieden in het gebied.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.