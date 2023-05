Brand in natuurgebied bij Assen

In de buurt van Assen woedt brand in een natuurgebied. Er staan tientallen meters natuur in brand.

De brand brak iets na middernacht uit in natuurgebied Paaskamp. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Uit de wijde omgeving zijn brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur te bestrijden. Brandweerlieden leggen zogenoemde stoplijnen aan. "Daarbij spuiten ze een strook nat, zoals een wandelpad, zodat het vuur niet kan overslaan", zegt een woordvoerder.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.