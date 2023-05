Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen door Britse veteraan Marie Scott (96)

Zo'n 1700 estafettelopers uit 97 gemeenten gaan vanuit Wageningen het land in met fakkels om het vuur te verspreiden. Het wordt onder meer naar de veertien Bevrijdingsfestivals gebracht. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel.

Ze reisde woensdag samen met vijftien andere Britse veteranen naar Nederland om de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. Zij gaan vandaag ook voorop in het Bevrijdingsdefilé in Wageningen, waar zo'n 1500 veteranen van allerlei Nederlandse missies aan meedoen.

Wageningen was de plek waar op 5 mei 1945 de Duitse bezetters capituleerden, waarna Nederland officieel bevrijd was. Het aansteken van het vuur symboliseert de overgang van de Dodenherdenking op 4 mei naar Bevrijdingsdag op 5 mei.

In Wageningen is even na middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Mei Plein door de 96-jarige Britse veteraan Marie Scott. Daarmee is Bevrijdingsdag, de dag waarop we de bevrijding vieren van de Duitse bezetting in 1945, afgetrapt.

