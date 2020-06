Ook Hamilton hekelt uitspraken Ecclestone: 'Dit is precies wat er mis is'

Ook Lewis Hamilton is boos over de uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De 89-jarige Engelsman zorgde voor commotie door de opmerkelijke uitspraak te doen dat "zwarte mensen in veel gevallen racistischer zijn dan witte mensen".

In een bericht op zijn Instagrampagina reageert wereldkampioen Hamilton op de woorden van Ecclestone. "Bernie is uit de sport en van een andere generatie. Maar dit is precies wat er mis is, onwetende opmerkingen die ons laten zien hoe ver we nog moeten gaan voordat er gelijkheid kan zijn."