Weer geen Premier League-finale voor Van Gerwen, Smith te sterk in halve finales

Michael van Gerwen heeft in de veertiende speelronde van de Premier League in de halve finales verloren van Michael Smith (6-4). Het was voor Van Gerwen, in de AO Arena in Manchester, de zesde speelronde op rij dat hij de finale niet haalt. Hij staat momenteel tweede, maar is al wel gekwalificeerd voor de play-offs. Er zijn hierna nog twee speelrondes te gaan voor die play-offs beginnen.

Voortvarende start Van Gerwen

Van Gerwen begon nog sterk in de eerste wedstrijd tegen Gerwyn Price. Het duel in de kwartfinales was die tussen de koploper en de nummer twee die lang bovenaan stond in de Premier League. Na de mindere resultaten van de laatste weken had de Welshman de Brabander ingehaald. De druk was er wel een beetje af, want beide darters waren voor de speelronde als enigen al gekwalificeerd voor de play-offs.

Price won de laatste vijf ontmoetingen, maar het was Van Gerwen die dit keer voortvarend van start ging. Hij stond al snel 4-0 voor met wervelend darts en was vooral ook scherp op de dubbels met vier uit vijf. De vijfde leg miste Van Gerwen drie pijlen op dubbel elf, waarna Price wel raak gooide en zowaar een break plaatste: 4-1.