Jumbo-Visma voor start Giro getroffen door coronagolf: 'Gaat als een dolle rond'

Corona. Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, had niet gedacht dat hij het er twee dagen voor de start van de Giro d'Italia nog over moest hebben, maar drie van zijn renners kunnen door coronabesmettingen zaterdag niet starten in de eerste grote etappekoers van 2023. Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden, de beoogde vervanger, zijn alle drie naar huis. Sam Oomen is nu ingevlogen om kopman Primoz Roglic bij te staan. "Nee, we zijn er blijkbaar nog niet van af", reageert Plugge. "Het gaat als een dolle rond. Ook in de Ronde van Romandië is een aantal renners geïnfecteerd geraakt en ziek geworden. Het is voor Robert en Tobias vreselijk. Ze hebben zoveel gedaan om hier aan de start te kunnen staan."

Robert Gesink en Jos van Emden vorig jaar tijdens een trainingskamp in Spanje - ANP

"ik snap echt dat mensen denken: waar heb je het over? De coronapandemie is toch allang voorbij. Maar mensen, dus ook renners, kunnen er nog steeds goed ziek van worden. Ik hoop echt dat iedereen er rekening mee gaat houden, want we willen met zijn allen toch echt met alle renners een mooi gevecht hebben tot het einde in Rome." Voorkomen nieuwe besmettingen Plugge hoopt dat de organisatie van de Giro er alles aan gaat doen om verdere besmettingen te voorkomen. "Bijvoorbeeld op de momenten dat de teams opgesteld staan, kun je daar best het publiek weghouden. Dat is irritant, dat snap ik, want iedereen was juist zo blij dat alles weer kon." Sam Oomen, zelf twee weken geleden nog positief getest op corona, vertrok vandaag in allerijl naar Italië. Plugge: "We hebben reserves die klaar zijn om meteen te kunnen komen. We hebben een ploeg waarbij we iedereen in kunnen zetten en dan nog steeds een ijzersterke formatie hebben."

De Giro bij de NOS De Ronde van Italië begint zaterdag 6 mei en eindigt op zondag 28 mei. Op NOS.nl en in de NOS-app houden we je tijdens elke etappe op de hoogte via een liveblog. Een samenvatting van elke etappe is 's avonds in het Sportjournaal te zien, op de site en in de app.