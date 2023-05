Eerste landstitel sinds 1990 (en Maradona) zorgt voor volksfeest in Napels

Napoli heeft voor de derde keer in zijn turbulente clubgeschiedenis - na 1987 en 1990 - beslag gelegd op die felbegeerde scudetto door in het noordoosten van Italië bij Udinese een punt te pakken: 1-1.

Geen van de toonaangevende voetbalsteden in Italië snakte al zo lang naar een kampioenschap als Napels. Maar na 33 jaar is het eindelijk weer zover.

De gelijkmaker van Victor Osimhen kort na rust, zijn 22ste treffer van het seizoen, zorgde namelijk voor een vreugde-explosie in Udine en een dikke 800 kilometer verderop in het zuiden.

Al maanden werd er afgeteld naar het verlossende kampioenschap, waarbij plots de zenuwen leken op te spelen. Er werden de laatste weken onnodig punten gemorst, zoals afgelopen zondag, en in de Champions League werd ondanks de suprematie in de Serie A over twee wedstrijden verloren van AC Milan.

Dit kampioenschap is ook de eerste titel voor de Napolitanen zonder volksheld Diego Armando Maradona. In 1987 en 1990 was het Argentijnse fenomeen zelf nog voetballer, daarna werd hij de bekendste supporter. Tot zijn dood, in 2020. Sindsdien draagt het stadion de naam van Maradona.

Anno 2023 zijn de heldenrollen weggelegd voor mannen als Osimhen, ex-Ajacied Stanislav Lobotka en Khvicha Kvaratskhelia. Maar vooral de teamgeest is indrukwekkend.