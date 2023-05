Hoe het controversiële Koh-i-Noor-kroonjuweel een stille aftocht maakte

Met de kroning van Charles III krijgt de wereld zaterdag een koninklijk spektakel te zien dat bol staat van "pomp and pageantry": gouden koetsen, militaire parades en eeuwenoude rituelen. Met een hoofdrol voor fameuze Britse kroonjuwelen als St Edward's kroon, de Koninklijke Scepter met het Kruis en de massief gouden rijksappel.

Maar één belangrijk kroonjuweel wordt nadrukkelijk niet gebruikt bij de plechtigheid: de befaamde Koh-i-Noor-diamant. Met 106 karaat is het een van de grootste edelstenen op aarde, maar ook een van de meest controversiële.

De oorsprong van de Koh-i-Noor, wat "Berg van Licht" betekent, is in mist gehuld. De eerste geschreven bron die het bestaan van de diamant bevestigde, is van de Perzische historicus Mohamed Kazim Marvi. Hij beschreef in 1740 hoe de steen onderdeel was van de beroemde Pauwentroon van de mogolkeizers, de islamitische dynastie die over India heerste van de 16e tot de 19e eeuw. Daarna kwam de diamant in handen van verschillende heersers in Zuid-Azië, van Perzische sjahs tot Afghaanse krijgsheren en Indiase maharadja's.

Oorlogsbuit

In 1849 annexeerde de Britse Oost-Indische Compagnie de Indiase provincie Punjab en daarmee kwam de diamant als oorlogsbuit in het bezit van Queen Victoria. Twee jaar later zou ze de edelsteen trots tentoonstellen op de Wereldtentoonstelling van 1851.

Bij de kroning van haar kleinzoon George V in 1911 werd de steen voor de gelegenheid gezet in de kroon van George's echtgenote, koningin Mary.

De laatste keer dat de Koh-i-Noor een rol speelde bij een kroning, was in 1937. Toen was de diamant onderdeel van de kroon van koningin Elizabeth, de moeder van de latere vorstin Elizabeth II. De steen zou nooit gebruikt worden voor mannelijke vorsten, omdat dat volgens een legende onheil bracht.