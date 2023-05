Meerdere auto's bij garage vanwege omgewisselde brandstof in Rotterdam

Bij een garage in Rotterdam is het druk, doordat er bij een tankstation in de stad diesel in de benzinepomp terecht is gekomen. Daardoor hebben veel klanten diesel getankt, terwijl ze dachten dat ze hun tank vulden met Euro 95.

Meerdere autobezitters zitten met problemen en melden zich bij de garage met klachten als een sputterende of slecht startende auto en witte rook, schrijft Rijnmond.

Inmiddels heeft Richard Sluijter al zes auto's in zijn werkplaats staan met dezelfde problemen. Twee klanten hebben de auto nog niet kunnen brengen.

"Het hangt ervan af hoe vol je tank nog zat hoe snel na het tanken de auto gaat sputteren", zegt de garagehouder bij de regionale omroep. "Als je nog een halve tank had, kun je nog best een stukje doorrijden. Maar het gaat niet om een paar druppeltjes diesel in de benzine, er moet echt een aanzienlijke hoeveelheid in zitten als een auto niet meer wil rijden."

Het tankstation laat weten dat wordt onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan. Het bedrijf wil het met alle getroffen klanten naar eigen zeggen "volledig en netjes" oplossen.