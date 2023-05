Veel vragen nabestaanden na bekentenis verpleegkundige Assen: 'Waar is mijn man aan overleden?'

"Het is net of de factor tijd niet meer bestaat", vertelt één van de nabestaanden van de mogelijke slachtoffers van de verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vandaag werd bekend dat hij naar eigen zeggen het leven van "een twintigtal" patiënten voortijdig heeft beëindigd.

Die bekentenis komt keihard binnen bij de weduwe, die anoniem wil blijven. De afgelopen drie jaar dacht ze dat haar man aan corona was overleden, maar dat trekt ze nu in twijfel.

Ze zat de afgelopen twee dagen onafgebroken te wachten op bericht van het Openbaar Ministerie. Nu heeft ze antwoord: de verdachte geeft dus toe dat hij van zo'n twintig patiënten het leven heeft beëindigd. Een bericht dat ze nooit had verwacht: "Het is allemaal zo bizar. Deze bizarre wending had ik helemaal niet aan zien komen."

Drie jaar na het overlijden van haar man had ze eindelijk de draad weer een beetje opgepakt: "Ik had het idee dat ik weer deel ging uitmaken van het leven." Totdat de familierecherche haar op 19 april vertelde dat haar man betrokken is in de zaak van de verdachte.

Onwerkelijk

"Toen ze het vertelde, dacht ik: wil je het nog een keer zeggen, want ik begrijp niet precies wat je zegt. Zo onwerkelijk was het. Ik wist helemaal niet wat ik doen moest. Wat doe je in zo'n situatie? Ik ken niemand die dit meegemaakt heeft", vertelt de nabestaande geëmotioneerd.

Ze heeft het gevoel dat ze weer van voren af aan moet beginnen. "Toen mijn man overleed, dacht ik: ik zit in een horrorfilm. Maar toen kende ik het script. Nu heb je helemaal geen idee wat je doen moet."

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra staat vier families bij van mogelijke slachtoffers van de verpleegkundige. Hij laat weten dat de mededeling dat het overlijden van hun dierbare strafrechtelijk onderzocht wordt hun levens "compleet overhoop" heeft gehaald. "Zij hebben zoveel vragen op dit moment en de onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven is enorm."

Doodsoorzaak onzeker

Sinds het gesprek met de familierecherche heeft ook de weduwe veel vragen. Ineens is de doodsoorzaak van haar man onzeker geworden: "Ik heb drie jaar lang gedacht dat hij aan corona overleed. Nu denk ik: waar is hij aan overleden? Ik heb geen idee."

Haar man heeft in april 2020 ruim een week in het ziekenhuis gelegen. Aan de verdachte heeft ze geen herinneringen: "Het was een soort sciencefiction-gebeuren. Thermometers op je hoofd, mondkapjes, alles was nieuw. De ziekenhuismedewerkers waren blauwe schorten en mondkapjes voor mij."

Hoe ze nu verder moet, weet ze nog niet. "Ik slaap 's nachts een beetje, omdat ik zó moe ben. Ik ben leeg." Diekstra hoopt op een goed onderzoek en "dat de verlangde duidelijkheid heel snel komt."