Rechtbankjury: Ed Sheeran niet schuldig aan plagiaat Marvin Gaye-nummer

De Britse zanger Ed Sheeran heeft met zijn hit Thinking Out Loud uit 2014 geen plagiaat gepleegd. Een rechtbankjury in New York komt tot die conclusie na een zaak die was aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, mede-componist van het bekende nummer Let's get it on van soullegende Marvin Gaye uit 1973.

De nabestaanden vonden dat de song van Sheeran verdacht veel lijkt op Let's get it on en eisten een deel van de opbrengsten. Ze betichtten Sheeran ervan dat hij de kern van het nummer heeft gekopieerd, met een overeenkomstige melodie, harmonie en ritme. De advocaat stelde zelfs dat Sheeran het plagiaat impliciet had bekend door het lied op te nemen in een medley samen met onder meer Thinking Out Loud.

Maar Sheerans advocaten betoogden dat hij akkoordenschema's heeft gebruikt die in de popmuziek veel voorkomen, en die niet beschermd zijn door enig copyright.

Nog twee rechtszaken

De zanger was aanwezig bij het proces en voerde het nummer zelfs live uit ten overstaan van de jury, waarbij hij uitlegde hoe hij samen met songwriter Amy Wadge tot deze compositie was gekomen. "Ik vind het een belediging dat ik mijn leven wijd aan optreden en songs schrijven, en dat iemand dat dan naar beneden probeert te halen", zei Sheeran. Hij wees erop dat er veel artiesten zijn die medleys spelen, en dat hijzelf dat ook vaak doet met songs van andere bekende artiesten als Van Morrison en Dolly Parton.

Tegen Sheeran lopen overigens nog twee rechtszaken wegens plagiaat over hetzelfde nummer. Een ervan is aangespannen door een investeerder die mede-rechthebbende is van Let's get it on. Vorig jaar stond Sheeran voor een Britse rechter vanwege een aanklacht over zijn nummer Shape Of You, maar ook in die zaak kregen de eisers ongelijk.