'Willekeurige' schoten gelost op twee woningen in Oude Pekela

Bewoners reageren geschokt. Eén van de kogels belandde onder in het bed van Albert Norder. "Als ik niet op de camping was geweest en de kogel zat 20 centimeter hoger, had ik hem in mijn lichaam gehad", zegt hij. "Nu is het goed afgelopen, maar hoe is het de volgende keer?"

Naast Norder wonen Livina en Geert Brouwer. Hun woning is ook geraakt. "Mijn vader zal waarschijnlijk gewoon gaan slapen vannacht, maar ik denk dat mijn moeder geen oog dichtdoet", zegt dochter Magdalena Brouwer. "Ze zal wel achter in mijn oude slaapkamer gaan liggen."

Burgemeester Kuin (PvdA) van Pekela is erg geschrokken en vraagt zich vooral af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Via camerabeelden van de buren probeert de politie te achterhalen wie dit gedaan zou kunnen hebben. De politie denkt dat het doelwit willekeurig was gekozen.