Scepsis over 'drone-aanval' op Kremlin, Moskou wijst nu naar Washington

De Russische lezing is dat in de nacht van 2 op 3 mei twee drones richting het Kremlingebouw vlogen. Ze zouden beiden zijn neergehaald door het leger.

Witte Huiswoordvoerder Kirby reageerde dat Peskov "gewoon liegt". Eerder zei de VS al dat alles wat Rusland beweert met een flinke korrel zout moet worden genomen. Tegelijk weet ook Amerika niet wat er nu precies is gebeurd boven het Kremlin.

Volgens Kremlin-woordvoerder Peskov zit "ongetwijfeld" de VS achter de drone-aanval. "We weten heel goed dat het besluit tot zulke terroristische aanslagen niet in Kyiv, maar in Washington wordt genomen." Peskov gaf geen bewijs voor zijn beschuldiging. Hij noemde de ontkenningen van Amerika en Oekraïne belachelijk.

Een aantal experts denkt dat de aanval in scène is gezet. Maar in dat geval zou het volgens deskundigen bepaald geen goede reclame zijn voor de Russische strijdkrachten en de verdediging van Moskou.

Een dag nadat Rusland Oekraïne heeft beschuldigd van een drone-aanval op het Kremlin zijn er nog veel vraagtekens. Moskou beweert inmiddels dat de VS het brein is achter de aanslag, wat het Witte Huis afdoet als leugens.

Critici wijzen erop dat het een halve dag duurde voordat de eerste beelden van het incident online kwamen, terwijl de explosie gebeurde in het centrum van een miljoenenstad. De eerste video's verschenen op het moment dat Rusland Oekraïne beschuldigde van een moordaanslag op Poetin in het Kremlin.

'Intern voorbereid'

"Deze snelle en gecoördineerde reactie suggereert dat de aanval intern was voorbereid en bewust in scène gezet", schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Ook is het volgens de onderzoekers zeer onwaarschijnlijk dat twee langzaam vliegende drones zomaar langs het Russische afweergeschut konden komen. Vooral op een manier "dat het zo spectaculair mooi is vastgelegd op camera".

Zelensky ontkende gisteren direct dat Oekraïne ook maar iets met de aanval te maken had. "Wij vallen Poetin en Moskou niet aan", zei hij op bezoek in Helsinki. "We vechten op ons eigen terrein." Volgens Kyiv gebruikt het Kremlin dit nepincident als excuus om een nieuwe grootschalige 'terreuraanval' te plegen in Oekraïne.

Luchtafweer Moskou fors versterkt

Maar volgens Rusland heeft Oekraïne al vaker aanvallen uitgevoerd op Russisch grondgebied. Bijvoorbeeld in februari zou een Oekraïense aanvalsdrone zijn gecrasht op zo'n 30 kilometer afstand van Moskou. Sindsdien heeft het Russische leger de luchtverdediging van de hoofdstad fors opgeschroefd.

Het Kremlin is eveneens voorzien van gps-stoorzenders en anti-luchtraketten. Ook heeft de Kremlin Garde speciale anti-drone-geweren om drones stuurloos te maken, schrijft Ruslandkenner Mark Galeotti op de website The Spectator. Daardoor is het volgens hem vrijwel uitgesloten dat het gaat om een "freelance aanval" door "ontevreden amateurs".

'Poetin zo wanhopig?'

Denktank ISW noemt het dus aannemelijk dat Rusland de aanval in scène heeft gezet. Het doel van de actie zou zijn geweest om steun onder de Russische bevolking voor een grote mobilisatie te vergroten. En om nog harder te kunnen ingrijpen tegen Oekraïne.

Galeotti noemt het "moeilijk te geloven dat Poetin zo wanhopig streeft naar politieke steun dat hij bereid zou zijn om net te doen alsof zijn eigen luchtverdedigingseenheden geen drones kunnen tegenhouden".