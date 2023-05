Spookrijder die zichzelf en twee anderen doodreed op de A16 reed 150 km/u

De spookrijder die in januari zichzelf en twee anderen doodreed op de A16 bij Prinsenbeek, reed 150 kilometer per uur tegen het verkeer in. Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Breda.

Daar moest de 19-jarige Piet van O. uit Drunen, die als enige inzittende van de spookrijdende auto het ongeluk overleefde, zich verantwoorden. Van O. was zelf niet aanwezig. Hij heeft enige tijd in coma gelegen en heeft volgens zijn advocaat nog te veel last van zijn rug en schouders om naar de rechtbank te komen. De advocaat was er wel.

Omroep Brabant schrijft dat het nog niet duidelijk is of het Openbaar Ministerie bijrijder Van O. gaat vervolgen. Het OM concludeert wel dat het gevonden pistool in de verongelukte auto van Van O. is en dat hij dat vuurwapen kort voor het ongeluk heeft afgevuurd in Roosendaal.

Zijn advocaat ontkent dat Van O. heeft geschoten. Bij het schietincident raakte een 19-jarige Roosendaler gewond.