Vos boekt in leiderstrui tweede dagsucces op rij in Vuelta

Het kwartet kreeg ongeveer vier minuten van het peloton, maar de voorsprong slonk gaandeweg, tot onder de minuut. Magalhaes probeerde het nog even, met in haar kielzog Kiesenhofer en Andrea Alzate (Eneicat-CM Team). Het peloton bleek onverbiddelijk en slokte het drietal op.

Marianne Vos heeft net als een dag eerder een etappezegge geboekt in de Vuelta Femenina. De renster van Jumbo-Visma was in de rit van Cuenca naar Guadalajara de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

De klim van vier kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9 procent, zorgde voor enig vuurwerk. Annemiek van Vleuten (Movistar), winnares van de vorige twee edities, ging in de aanval, maar Demi Vollering (Team SD Worx) en later Mavi García (Liv Racing TeqFind) zaten in haar wiel.

Het uitgedunde peloton, met klassementsleider Vos (Jumbo-Visma), sloot aan, maar in de afdaling probeerde Liane Lippert, ploeggenote van Van Vleuten, weg te komen. Vollering sloot aan, maar ook zij haalden het niet.

Het bleef onrustig in de slotkilometers, maar een sprint moest uiteindelijk uitkomst bieden. Met Vos opnieuw als winnares. Zij bleef de Deense Emma Norsgaard en de Zwitserse Marlen Reusser voor.

Vrijdag gaan de vrouwen de bergen in en is het echt de beurt aan de klassementsrenners, onder wie Van Vleuten en Vollering. De rit over ruim 129 kilometer begint in La Cabrera en eindigt bergop in Riaza.