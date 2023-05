Techbedrijven naar Witte Huis om risico's AI te bespreken

De ceo's van OpenAI, Google's moederbedrijf Alphabet, Anthropic en Microsoft zijn vandaag in het Witte Huis voor een bijeenkomst over hun verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van AI (kunstmatige intelligentie). Het viertal gaat in gesprek met vicepresident Harris en andere topfunctionarissen.

Het Witte Huis laat weten dat de bijeenkomst is bedoeld om verantwoorde en ethische innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie te bespreken. Ook wordt een aantal acties rond dit thema aangekondigd.

Zo wordt er 140 miljoen dollar geïnvesteerd in de bouw van zeven AI-onderzoekscentra. Verder is afgesproken dat grote AI-bedrijven hun modellen openstellen voor een openbaar onderzoek tijdens de jaarlijkse hackersconferentie Defcon in augustus. Ook liet het Witte Huis weten dat er wordt gewerkt aan regelgeving om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie op een veilige manier te laten verlopen.

Regelgeving EU

In de Europese Unie wordt al langere tijd gewerkt aan wetgeving op dit gebied. In april 2021 introduceerde de Europese Commissie de zogeheten AI Act. Daarin is onder meer vastgelegd dat er bepaalde eisen worden gesteld aan AI-systemen die een hoog risico zouden bevatten.

Volgende week donderdag stemt een commissie van het Europees Parlement over de kwestie. Daarna beginnen onderhandelingen tussen het parlement en EU-lidstaten onder leiding van de Europese Commissie.