Nederland werkt met andere landen 'intensief' aan levering F-16's aan Oekraïne

Nederland is met drie andere Europese landen hard bezig om Oekraïne F-16-gevechtsvliegtuigen te leveren. Concrete toezeggingen zijn er alleen nog niet, zo bleek vandaag op de gezamenlijke persconferentie van de Oekraïense president Zelensky, premier Rutte en de Belgische premier De Croo in het Catshuis in Den Haag.

"Er zijn geen taboes en we werken er intensief aan", zei Rutte. "Maar we zijn er nog niet." De andere drie landen zijn België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Munitie

Oekraïne vraagt al enige tijd om westerse gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen buurland Rusland. Nederland heeft tot nu toe onder meer gevechtsvoertuigen, luchtverdedigingssystemen, munitie en wapens geleverd, zoals houwitsers en Leopard-tanks.

Maar het sturen van F-16-vliegtuigen ligt extra gevoelig, omdat er gevreesd wordt voor een verdere escalatie van het conflict tussen de twee landen.