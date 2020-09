Amnesty legt activiteiten in India voorlopig stil na blokkade bankrekeningen

Amnesty International heeft zijn activiteiten in India voorlopig stilgelegd. De mensenrechtenorganisatie reageert daarmee op het blokkeren van bankrekeningen van Amnesty door de Indiase regering. De organisatie heeft volgens het land de regels omtrent buitenlandse financiering overtreden.

India is het tweede land waar Amnesty International zich genoodzaakt ziet de activiteiten te stoppen. Dat gebeurde eerder in Rusland, in 2016.

'Onophoudelijke heksenjacht'

Amnesty heeft in India zijn medewerkers ontslagen en het werk op het gebied van mensenrechten gepauzeerd. Volgens Amnesty is de Indiase regering bezig met een "onophoudelijke heksenjacht" tegen mensenrechtenorganisaties. Dat India het fondsenwervingsmodel van Amnesty afdoet als witwaspraktijk, noemt de organisatie "ongefundeerd en vooringenomen" .

"Dit is een ernstige en beschamende actie van de Indiase regering die ons dwingt het cruciale mensenrechtenwerk voorlopig stil te leggen", zegt Julie Verhaar, waarnemend secretaris-generaal van Amnesty. "Maar dit betekent niet het einde van onze toegewijde inzet in de strijd voor mensenrechten in India. We gaan bekijken welke rol Amnesty de komende jaren kan spelen in de mensenrechtenbeweging in India."

In 2018 bracht Amnesty naar buiten dat de Indiase autoriteiten op basis van dezelfde beschuldigingen kantoren hadden doorzocht en bankrekeningen hadden geblokkeerd.

Mensenrechtenschendingen

Dat India de tegoeden van Amnesty in het land per 10 september heeft bevroren, is volgens Amnesty-directeur in India Avinash Kumar het gevolg van de oproep tot transparantie en verantwoording aan het adres van de regering. Ook levert Amnesty al jaren kritiek op de mensenrechtenschendingen in de Indiase regio Jammu en Kashmir, de enige administratieve eenheid in het land met een islamitische meerderheid.

Verder beschuldigt Amnesty India ervan mensenrechten te hebben geschonden bij het neerslaan van religieus gemotiveerde rellen in New Delhi afgelopen februari. Daar botsten hindoeïstische en islamitische demonstranten vanwege een omstreden migrantenwet, die moslimmigranten anders behandelt dan migranten met een ander geloof. Zo'n vijftig demonstranten, voornamelijk moslims, kwamen om het leven.