Vandaag is de eerste officiële warme dag van het jaar

De temperatuur in De Bilt is vanmiddag opgelopen tot boven de 20 graden, en dat maakt vandaag officieel de eerste warme dag van het jaar. Op andere plekken was het dit voorjaar al eerder warmer dan 20 graden, maar er is pas officieel sprake van een warme dag als bij het KNMI-weerstation in De Bilt 20 graden wordt gemeten. Dat gebeurde om 13.20 uur vanmiddag. Toen was het 20,2 graden en daarna liep de temperatuur nog verder op. Het warmst is het vandaag in het zuiden van het land. In Maastricht genoten mensen van het mooie weer:

Volgens Weerplaza heeft de eerste warme dag dit jaar langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Gemiddeld valt deze dag op 13 april. Vorig jaar gebeurde het op 12 april en in 2021 was het zelfs op 30 maart al officieel warm in Nederland. "Het is wat aan de late kant, maar heel bijzonder is dat ook weer niet. Het is een kwestie van een beetje pech hebben met de windrichting", legt NOS-weerman Marco Verhoef uit. "Dit jaar hebben we veel noord- tot noordwestelijke wind gehad. Als we een paar dagen zuidenwind hadden gehad, dan hadden we waarschijnlijk veel eerder die 20 graden gehaald."