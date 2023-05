Opnieuw Amerikaanse banken in nood, aandelen maken duikvlucht op Wall Street

De problemen bij PacWest lijken op die van First Republic en Silicon Valley Bank, die eerder al omviel. Ook hier staat relatief veel geld gestald dat niet verzekerd is onder het Amerikaanse garantiestelsel. En de bank heeft zich de afgelopen jaren niet goed ingedekt tegen een flink stijgende rente.

Het Californische PacWest ging direct bij opening hard onderuit, nadat de bank gisteren had aangegeven op zoek te zijn naar nieuw kapitaal of een partij die de bank wil overnemen. Western Alliance opende ook met een verlies, maar de grootste klap kwam toen de Financial Times meldde dat ook de bank uit Arizona de mogelijkheden voor een verkoop onderzoekt.

Een paar dagen na de val van First Republic Bank (FRB) zit opnieuw een aantal Amerikaanse banken in grote problemen. Het gaat om PacWest en Western Alliance. De koers van beide banken staan nu, ruim twee uur na opening op Wall Street, op respectievelijk bijna 50 procent en 35 procent in de min.

Met zulk slecht toezicht kan je je namelijk afvragen wat er verder allemaal is misgegaan. Daar heb ik wel zorgen over.

De angst zit er onder beleggers goed in, ziet ook Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. "Mensen hebben gemerkt: als ik de aandelen aanhoud en het gaat mis, dan worden de klanten gered en ik niet. Dan houd ik nul over."

Voorlopig niet, vreest Rabobank-econoom Philip Marey. Hij wijst op een combinatie van een snel gestegen rente, te veel risico nemen en een gebrek aan toezicht. "Er is geen garantie dat dit alles was. Met zulk slecht toezicht kan je je namelijk afvragen wat er verder allemaal is misgegaan. Daar heb ik wel zorgen over."

De versoepeling van de regels betekende in 2018 dat niet 38, maar slechts de 12 grootste banken nog onder het strengste toezicht vielen. Inmiddels heeft de Federal Reserve aangegeven dat dit een fout is geweest. Ook het toezicht op Europese banken is een stuk strenger.

Zo gaf Signature Bank, een van de inmiddels omgevallen banken, 112.000 dollar aan twee senatoren in de bankencommissie, onthulde de Financial Times destijds.

De druk op de Amerikaanse autoriteiten om het garantiesysteem voor spaarders op te rekken, neemt ondertussen toe. Waar spaartegoeden in Europa tot een ton zijn verzekerd, is dat in de VS al 250.000 dollar. Het idee achter dit verder verhogen is dat er voor vermogende klanten dan minder reden is om geld bij onrust weg te halen.

Maar er is ook een belangrijk nadeel. Te veel risico nemen wordt dan minder snel afgestraft. En te veel risico is uiteindelijk de oorzaak van de huidige bankencrisis. "Er zal tegengestribbeld worden, maar je mag er wel van uitgaan dan het die kant op gaat", zegt Marey over het ophogen van de 250.000 dollar.